Ultima ora: domani a ora di pranzo riapre la Strada regionale 213 Flacca

"Riapre al traffico domani a mezzogiorno la Strada regionale 213 Flacca, in località Salto di Fondi. La strada era stata chiusa lunedì scorso, all'altezza del km 4+700, a causa di un cedimento stradale in prossimità di un tombinamento. Tramite appositi lavori abbiamo ripristinato il piano viabile e le condizioni di sicurezza. Voglio ringraziare il prefetto

Maria Rosa Trio con cui sono stato quotidianamente in contatto al fine di rendere le operazioni di ripristino quanto più veloci ed efficaci possibile". Così in una nota l'Ing. Antonio Mallamo, Amministratore Unico di Astral spa.