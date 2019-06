Lunedì il Consiglio: si parlerà di commercio e di un nuovo consorzio ortofrutticolo

Il Presidente del Consiglio comunale Onorato De Santis ha convocato la Seduta Pubblica Straordinaria del Consiglio comunale, che avrà luogo presso l’Aula Consiliare “Luigi Einaudi” Lunedì 10 Giugno p.v. alle ore 17.30 in prima convocazione (l’eventuale seconda convocazione è prevista per Martedì 11 Giugno alle ore 18.30) per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta precedente; Modifica del Regolamento Comunale di Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche; P.U.A. - Approvazione ai sensi dell’art. 57 L.R. 38/1999 e s.m.i. - Azienda Agricola Consorzio Ortofrutticolo Fondi L.R. Di Manno Sara; Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra i Comuni di Fondi (LT) e Monte San Biagio (LT) - Rinnovo; Interpellanze e interrogazioni.