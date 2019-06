Happy Campus: sabato la settima edizione

E’ giunta alla settima edizione la manifestazione “Happy Campus – Amore, sport e solidarietà infantile”, giornata di festa in memoria di due persone speciali: Giuseppe Cannella e Marcello Giannoni.

L’evento benefico, che si svolge come di consueto presso il Palazzetto dello Sport in via Mola di Santa Maria a Fondi, è in programma Sabato 8 Giugno prossimo dalle ore 16.00.

La manifestazione, organizzata dagli “Amici di Giuseppe” in collaborazione con l’Accademia “Giuseppe Cannella”, si avvale del patrocinio del Comune di Fondi.

Anche questa edizione è finalizzata alla raccolta fondi in favore dell’Associazione Peter Pan – Onlus di Roma per l’accoglienza delle famiglie dei bambini affetti da patologie onco-ematologiche.

In 6 anni gli “Amici di Giuseppe” hanno raccolto ben 70.000 Euro a favore dell’Associazione Peter Pan grazie a questo evento dedicato ai bambini che coinvolge le realtà sportive cittadine.

Nel corso della manifestazione tutti i bambini potranno provare gratuitamente tanti sport e nuove giostre gonfiabili. All’interno del Palazzetto si terrà il VII Torneo di Calcio a 5 Under 12 organizzato dall’Accademia “Giuseppe Cannella”, mentre all’esterno si terrà il primo “Memorial Marcello Giannoni” con torneo di biciclette organizzato da Rebike.

Alle ore 21.00 è in programma l’esibizione della “Rino Gerard Band”.