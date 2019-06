"EcoLibri": grazie a "Fare Verde" la biblioteca di Fondi conquista altri preziosi volumi

Ben 29 donazioni! Sì, proprio così.

In diciannove mesi lo scaffale di "EcoLibri", promosso da "Fare Verde", presso la Biblioteca Comunale di Fondi ha collezionato un vero e proprio patrimonio di cultura ecologica.

Le ultime new entry, lo scorso pomeriggio, in occasione della "Giornata Mondiale dell'Ambiente", sono rappresentate da un audiolibro ed una Collana dedicata ai più piccoli: "Vogliamo far sì che problemi di vista o difficoltà di lettura non precludano la possibilità di fruire di questi meravigliosi scritti. Per questo motivo ricorreremo anche a donazioni di altri audiolibri, o libri parlati. Affinché le persone cieche, dislessiche o con altre disabilità, vedano entrare nella loro mente la luce delle storie raccontate, ma anche perché gli studenti o gli studiosi con difficoltà visive possano ampliare le loro conoscenze" dichiara Francesco Ciccone, Presidente del Gruppo Locale dell'Associazione Ambientalista.

L’iniziativa nata a Novembre del 2017 ha di fatto istituito uno spazio specifico, allo scopo di offrire una selezione di testi, poco inclini alla grande diffusione e distribuzione, incentrati su tematiche ambientali ad ampio raggio, passando dalla critica al modello di sviluppo, all’analisi delle teorie della Decrescita, dalla riscoperta dei valori comunitari e del rapporto organico con la Natura, alla tutela vera e propria dell’Ambiente, con approfondimenti su temi di più stretta attualità quali energia, rifiuti, inquinamento, salute. Cogliamo l'occasione, anche stavolta, di ringraziare Marianna Coscione della Liberia "Il Pavone" e Gianluca Tolone della Libreria "Il Seme" per aver sposato la causa sin dal primo momento, e tutti i Cittadini e le Associazioni che stanno collaborando alla promozione del Progetto "EcoLibri".