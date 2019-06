Mercato immobiliare turistico: l'indagine del Gruppo Tecnocasa

Nel complessto i valori immobiliari nella provincia di Latina sono diminuiti del 2,5% nella seconda parte del 2018.

I pontini prediligono il trilocale, aumentano le transazioni in città del +10,7%. In provincia le compravendite in aumento del + 4.7%.

Incide molto il turismo con valori variabili a seconda della zona

Borgo Sant'Antonio e Salto di Fondi

Nel tratto costiero compreso tra Sperlonga e Terracina piacciono Borgo S. Antonio e Salto di Fondi dove i prezzi immobiliari sono più contenuti, 2000-2500 € al mq. in questo tratto piacciono anche gli immobili posizionati nel residence Rio Claro e che si scambiano a prezzi medi di 2000-2500 € al mq.

Da segnalare che sono in fase di ultimazioni i lavori per il rifacimento di viale delle Vittorie che aveva subito ingenti danni in seguito all’uragano che ha colpito la città nel mese di ottobre.

Lago Lungo Fondi/Sperlonga

Nella zona di Lago Lungo all’ingresso di Sperlonga i valori scendono e si portano intorno a 2500-3000 € al mq. Bassa la richiesta per immobili da mettere a reddito: per un bilocale di 120 mila € posizionato a 500 metri dal mare si registrano canoni di locazione di 1000 € al mese a giugno, 1500 € a luglio e 2000 € ad agosto.

Sperlonga

Non lontano da Terracina sorge Sperlonga, borgo storico da sempre molto apprezzato da acquirenti con una buona disponibilità di spesa. Il mercato immobiliare della zona si divide tra Sperlonga Alta e Sperlonga Bassa.

A Sperlonga Alta, il borgo vecchio che sorge sulla parte più elevata del paese, acquistano coloro a cui interessa soprattutto la panoramicità del paesaggio piuttosto che la vicinanza al mare e la facilità a raggiungerlo. I prezzi vanno da 3500 a 5000 € al mq. Nella parte bassa sorge il lungomare Cristoforo Colombo dove si concentrano gli alberghi, residence e ristoranti e i valori arrivano a 6000 € al mq.

