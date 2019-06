Plastic Free: 1 cittadino su 4 non compra più monouso non compostabile anche se non è costretto

Nel Comune di Fondi l'ordinanza plastic free è in vigore soltanto dal 3 giugno con restrizioni valide solo per le attività produttive; a Sperlonga monouso non compostabile e bottiglie di plastica sono vietate dal 1° maggio mentre in moltissime altre località ancora non è in vigore alcun tipo di normativa ma è in crescita l'attenzione e la sensibilità dei consumatori verso l'inquinamento da plastica

E quanto riferisce l'Associazione Coldiretti secondo la quale in Italia un cittadino su quattro (27%) ha già evitato di acquistare oggetti di plastica monouso come piatti, bicchieri o posate mentre ben il 68% ritiene che sarebbe opportuno pagare un sovraprezzo per questi prodotti.

L'Eurobarometro in vista della direttiva europea del 2021

I dati arrivano dall'Eurobarometro i cui dettagli sono stati diffusi in occasione dell’approvazione in via definitiva da pate del Consiglio dell’Unione Europea di una nuova direttiva che impone agli Stati membri di vietare l’uso di una seria articoli in plastica monouso come piatti, posate, cannucce e bastoncini cotonati entro il 2021.