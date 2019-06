Lavori in corso: dalle 21:00 di mercoledì rubinetti a secco

L’Unità Pronto Intervento di Acqualatina informa l’utenza che al fine di consentire importanti lavori sulla condotta idrica in largo Sorgenti di Vetruvio, nel Comune di Fondi si effettuerà una interruzione idrica dalle ore 21.00 di Mercoledì 12 alle ore 3.00 di Giovedì 13 Giugno.

Le zone interessate sono le seguenti: via Provinciale per Lenola e traverse collegate, via S. Oliva e traverse collegate, via Rene e traverse collegate, via Vardito, via Provinciale S. Magno e traverse collegate.

Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.