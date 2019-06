"Basta un Fiore" sabato 15 giugno nel centro storico di Fondi

“La nostra Città è la nostra Casa, basta un fiore per renderla migliore”. Amore per la propria Città, cura per il proprio spazio vitale, volontà di migliorare il territorio: farlo insieme ai ragazzi di Fondi e del comprensorio che hanno voglia di dimostrarci le loro capacità.

Si fonda su questi principi la prossima iniziativa di “Fare Verde” Fondi, nata dall'idea di Lavinia Savona, e realizzata grazie all'aiuto di tanti Cittadini, commercianti ed amici che hanno voluto contribuire spontaneamente.

Si chiama "Basta un fiore", si terrà nella mattinata di Sabato 15 Giugno, e vedrà protagoniste le Associazioni “Al di là dell’Autismo” Onlus e “Liberamente”, ed il Centro Diurno “L’Allegra Brigata”. Il ritrovo è previsto per le ore 9,30 presso il "Moulin Rouge" in Viale della Libertà. Alle ore 10,00 prenderà il via la manifestazione. La partecipazione è libera e gratuita.

"Chi nulla tenta, nulla riesce!". Un ringraziamento particolare a: “Moulin Rouge”, Caseificio “Porta Roma”, “Ottica Maddalena”, Caffetteria “SoleLuna”, Panineria “Incontro”, Azienda Floricola “Dream”, B&B “Le Tre Caravelle”, B&B “Sant’Onorato”, “Forcina” Italian Produce, “Sa.Ro. Costruzioni”, Catia Mancarella.

