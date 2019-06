Vegetazione spontanea e commercio: il resoconto del Consiglio di oggi

Il Consiglio comunale svoltosi nel pomeriggio di Lunedì 10 Giugno u.s. ha visto, dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente, l’introduzione da parte del Presidente della Commissione Attività produttive Stefania Stravato del punto sulla modifica del Regolamento Comunale di disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato il 30 Aprile scorso e riapprovato a seguito di una rettifica formale comprendendo anche per i produttori con superfici fino a 15 mq. la possibilità di ampliare il posteggio previa acquisizione del parere del Comando Polizia Locale nel rispetto delle condizioni di viabilità pedonale, accessibilità e sicurezza. Il punto è stato approvato all’unanimità.

Pua e Consorzio ortofrutticolo

L’Assessore all’Urbanistica Claudio Spagnardi ha illustrato il successivo punto all’odg, riguardante l’approvazione del P.U.A. dell’Azienda Agricola Consorzio Ortofrutticolo Fondi L.R. Di Manno Sara, che tiene di alcune piccole variazioni al progetto originale. Anche questo punto è stato approvato all’unanimità.

Il Presidente della Commissione Affari Generali Vincenzo Carnevale ha introdotto il punto relativo al rinnovo della Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra i Comuni di Fondi e Monte San Biagio, in seguito approvato all’unanimità.

Verde pubblico e vegetazione spontanea

In conclusione il Consigliere Mario Fiorillo è intervenuto per sottoporre all’attenzione dell’assise la situazione del Centro storico, sollecitando interventi per rimuovere situazioni di pericolo della pavimentazione e di pulizia della vegetazione spontanea.

Nel suo intervento il Sindaco Salvatore De Meo ha riconosciuto che le condizioni meteo delle settimane scorse hanno contribuito alla proliferazione della vegetazione spontanea e al tempo stesso rallentato le attività di pulizia, e che proprio nella mattinata di ieri si era svolto un incontro con la ditta incaricata finalizzato ad implementare in maniera esponenziale le attività di pulizia e manutenzione del verde, non solo nel centro storico. In merito alla pavimentazione sconnessa, il Sindaco ha informato che il Dirigente competente ha dato incarico ad una ditta e sono in atto gli accertamenti di rito prima dell’affidamento.