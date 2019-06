"Anch'io sono la protezione civile": arriva a Fondi il campus per ragazzi dai 10 ai 13 anni

I Falchi Pronto Intervento di Fondi organizzano, per la prima volta nella città, il campo scuola “ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE” per ragazzi dai 10 ai 13 anni. I volontari dei Falchi guideranno i giovani partecipanti per sei giorni, dall’8 al 13 luglio prossimi, nelle moderne strutture dell’Istituto paritario “San Francesco”, con lo scopo di far esplorare al gruppo di ragazzi l’avvincente (ma purtroppo poco conosciuto) mondo della Protezione Civile.

In programma tantissime attività originali che in altre circostanze i ragazzi difficilmente sperimenterebbero. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile, nasce con l’obiettivo di diffondere e stimolare la conoscenza tra le giovani generazioni della cultura della sicurezza e della salvaguardia del territorio e far incontrare loro il mondo della Protezione Civile.

Una settimana da Falco tra attività formative e pratiche

I ragazzi soggiorneranno in un vero e proprio campo di Protezione Civile, allestito nelle strutture sportive dell’Istituto “San Francesco”, che resterà in attività per sei giorni (con tende pneumatiche, brandine, gruppo elettrogeno con torre faro e le attrezzature a disposizione dell’Associazione Falchi Pronto Intervento), questo spazio, così allestito, darà la possibilità ai giovani di vivere una settimana come volontari della Protezione Civile.

In questi giorni i ragazzi incontreranno diverse autorità civili e militari e svolgeranno al loro fianco attività formative e pratiche.

Il Presidente Mario Marino: "Un'opportunità di crescita e per diffondere la cultura civica"

L’iniziativa – spiega il presidente dei Falchi, Mario Marino - è organizzata per offrire un’opportunità di formazione e di crescita ai giovani attraverso la quale possano diffondere, a fine Campo Scuola, alle famiglie e ai coetanei la cultura della sicurezza civica e della prevenzione, valori essenziali per il bene comune, per la società e per il senso di filantropia che accomuna ogni volontario.

Per informazioni sulle modalità d’iscrizione:

visitare il profilo Facebook Falchi Pronto Intervento o contattare:

e-mail: falchipc@tin.it

cellulare: 328 2782693