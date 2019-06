Eroina a go go sulla Piana di Fondi: arrestato un altro indiano

Il 12 giugno 2019, in Fondi (lt), militari dell’arma del luogo, nell’ambito di servizio anti droga, identificavano e deferivano in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino indiano 32 enne, domiciliato a Fondi, di fatto senza fissa dimora. In particolare lo stesso veniva trovato in possesso – a seguito di perquisizioni personale – di grammi 4,20 circa di eroina posta sotto sequestro per gli accertamenti del caso.