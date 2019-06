Monte San Biagio: è Gioia Pernarella il nuovo presidente del Consiglio comunale

È stata eletta Presidente del Consiglio Comunale alla prima votazione segreta. Gioia Pernarella, 28 anni, laureata in giurisprudenza siederà sullo scranno più alto della pubblica assise comunale. Il suo primo intervento in aula è stato improntato su due principi che per lei sono la ricetta per la crescita del paese: collaborazione e rispetto reciproco.

Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami - ha dichiarato - per me è un grande onore e una grande responsabilità che perseguirò e porterò a termine con massimo rigore, rispettando il principio di imparzialitá che è proprio di questo incarico. Auguro per noi un clima sereno ed uno spirito di collaborazione per il bene del nostro paese ma se dovesse dovesse venir meno, mi auguro quantomeno rispetto reciproco, almeno all’interno di quest’aula. Auguro buon lavoro e in bocca al lupo.

Nella stessa seduta è stata eletta Catia di Veglia Vice Presidente del Consiglio Comunale.