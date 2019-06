Strade nel degrado: Destra Sociale chiede l'intervento urgente dell'assessore Muccitelli

Ormai questo e' un tema obsoleto per noi di DESTRA SOCIALE e per i cittadini della zona: Viale della Libertà, Via Guglielmo Marconi, Via Itri, zone che dopo tante richieste e sollecitazioni fatte in passato, ad oggi ancora sprovviste di "Cassonetti fissi per la raccolta differenziata dei rifiuti" ed "Isole Ecologiche"; richieste fatte ormai da tempo, sia dai commercianti della zona , sia in varie lettere protocollate tempo fa da noi di "DESTRA SOCIALE e sollecitate in questi giorni con altre comunicazioni scritte e protocollate.



Le prime comunicazioni fatte da parte nostra a questa Amministrazione sull'argomento, di specifico al Sindaco Salvatore DE MEO e All'Assessore all' Ambiente Roberta MUCCITELLI, risalgono al 25 Marzo 2019, fino ad arrivare ad oggi, ma senza avere una risposta o aver trovato una soluzione per la zona in questione.



In questi giorni vediamo già molti turisti aggirarsi nelle vie della città soprattutto nelle zone sopra citate e non siamo ancora pronti con cestini della differenziata.