Il M5S di Fondi torna sulla trasmissione del Consiglio in streaming

Gli attivisti del Movimento 5 Stelle Fondi, attraverso il proprio Portavoce Bruno Sepe, dopo diverse richieste presentate in consiglio Comunale e/o nelle commissioni, precisamente a Luglio, 2016, dicembre 2017 e Maggio 2018, il 1° febbraio 2019 hanno presentato una Mozione affinché le sedute del consiglio Comunale e delle commissioni siano trasmesse in diretta Streaming e i video resi accessibili ai cittadini impossibilitati a seguire i lavori delle assise.

Esattamente 3 mesi fa, IL 13 MARZO 2019, è stata approvata la Mozione presentata dal Movimento 5 Stelle Fondi per le dirette streaming delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Dobbiamo purtroppo costatare che a distanza di 3 mesi nulla è stato fatto. Siamo sconcertati da quest’atteggiamento della maggioranza e della sua mancanza di rispetto per il volere del consiglio comunale che quella Mozione ha approvato all'unanimità.

A distanza di mesi la dichiarazione del capogruppo di FI Vincenzo Carnevale ci suona come la vera volontà della maggioranza: https://www.comunedifondi.it/comune-informa.php?news=2946.

“Ho espresso parere favorevole all’utilizzo di tali strumenti, pur non ritenendo che lo strumento della trasmissione via web del Consiglio comunale, che viene già trasmesso in diretta radiofonica e internet da una radio locale, sia sufficiente a far conoscere ai cittadini l’attività politico-amministrativa del Comune”.