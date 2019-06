Monte San Biagio Futura: "Nominare vice presidente la Casale sarebbe stato un segno di apertura"

Si è tenuto ieri, presso la biblioteca di monte san Biagio, il consiglio comunale di insediamento. Successivamente al giuramento del Sindaco Federico Carnevale e all'illustrazione delle linee programmatiche di mandato, é intervenuto Guglielmo Raso, capogruppo di "Monte San Biagio Futura", eletto con i consiglieri Ermanna Casale e Gianpiero Trani. Raso, a nome del gruppo consiliare, ha quindi dichiarato il proposito di voler dare un contributo costruttivo e propositivo, escludendo ogni opposizione ostruzionistica e preconcetta, ma, al contempo, senza venir meno al diritto - dovere di vigilare sulla correttezza dell'operato della maggioranza e di intervenire nell'ipotesi di scelte incongrue o non condivisibili.

Per far sì che ciò si verifichi - ha dichiarato Raso - è però necessario che sia per prima la maggioranza a favorire un clima più disteso, serbando innanzitutto un atteggiamento rispettoso del legittimo e civile esercizio del dissenso, rispetto al quale non può reagirsi con fastidio, arroganza, sarcasmo o attacchi personali, come purtroppo accaduto di frequente durante la precedente consiliatura.