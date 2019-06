Torna il "Fondi Summer Sport": dal 6 al 28 luglio la città si "rimette in forma" per l'estate

Il centro di Fondi è pronto, anche quest’anno, a tingersi dei colori dello sport. L’edizione 2019 del Fondi Summer Sport inizierà sabato 6 luglio e si concluderà domenica 28 luglio.

Un’iniziativa sportiva ma non solo. Come siamo stati abituati negli scorsi anni, infatti, tanti saranno gli eventi che caratterizzeranno il centro di Fondi con tornei di calcio a 5 e esibizioni di palestre, arti marziali, sport vari e ogni sera attrazioni per i bambini insieme a musica ed intrattenimento. L’evento si svolgerà in buona parte del centro cittadino mettendo in relazione il teatro all’aperto di piazza De Gasperi che diventerà una vera arena sportiva a cielo aperto e poi piazza IV Novembre o piazza San Francesco e piazza Municipio.

L’evento organizzato dal Comune di Fondi e dalla Pro Loco Fondi, grazie al patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio. La gestione logistica e organizzativa è a cura di Cristian Peppe con il supporto dell’Asd Fondi Calcio.

L’obiettivo rimane quello di far vivere il centro città come da tradizione, cercando di migliorare i numeri dello scorso anno.

Va ricordato che l’edizione del 2018 è stata una vera e propria edizione dei record con oltre 50 squadre partecipanti e più di 500 atleti coinvolti nonché le ben oltre 5 mila presenze di pubblico nella una sola serata conclusiva.

Per quanto riguarda i tornei di calcio a 5 sono aperte le iscrizioni per tutte le categorie, sia senior che giovanili.

Per informazioni varie sono attivi i numeri di telefono 347-3752790 (Senior) e 339-5371521 (Giovanili).