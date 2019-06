Al via l'estate fondana: tutti glie eventi da giugno a settembre

Il Sindaco di Fondi Salvatore De Meo e l’Assessore alla Cultura Beniamino Maschietto informano che è stato predisposto il programma delle iniziative dell’Estate Fondana 2019, che dal mese di Giugno si protrarrà fino alla fine di Settembre.

Il calendario è stato come sempre programmato dal Comune di Fondi in condivisione con le numerose associazioni cittadine e del territorio.

Le iniziative sono promosse con il patrocinio e in collaborazione con Regione Lazio, Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, Associazione Pro Loco Fondi Sistema Bibliotecario Sud Pontino e Banca Popolare di Fondi.

La brochure degli eventi – concerti, mostre, rievocazioni storiche, presentazioni di libri, convegni, iniziative ricreative per bambini, spettacoli teatrali, intrattenimenti musicali, saggi di danza, sagre e degustazioni, tornei sportivi, rassegne di cinema e poesia e molto altro – sarà diffusa in versione cartacea negli esercizi cittadini ed è anche scaricabile digitalmente dalla home page del sito www.comunedifondi.it in una doppia versione (per visualizzazione PC e ottimizzata per smartphone).

Nel corso dei mesi estivi il Castello Caetani - Museo civico, sede delle mostre espositive, osserverà i seguenti orari di apertura: GIUGNO - Lunedì/Venerdì: 9.30-12.30 / 16.00-21.00; Sabato/Domenica: 10.00-13.00 / 16.30-21.30; 1° LUGLIO / 15 SETTEMBRE - tutti i giorni: 10.00-13.00 / 17.00-22.00.