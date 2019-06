Continua l'avventura di Ilaria Coku di Fondi nella gara di bellezza "Baby Incanto"

La dolcezza infinita di una bambina di cinque anni che viene da Fondi, in provincia i Latina, e che risponde al nome di Ilaria Coku.

E' lei, bella come il sole, la “pargola” che ha conquistato la fascia di Baby Incanto nella seconda tappa provinciale del concorso nazionale di bellezza “Baby Incanto” e che è stata intervistata martedì 11 giugno 2019 negli studi di Città Celeste dal noto giornalista sportivo Ennio Abbondanza accompagnata dal suo manager Claudio David (il tipo dei materassi della Resingomm e dj TV di GolDerby di canale 17).

Coccolatissima dai genitori, che la seguono in ogni dove, Ilaria fa parte della squadra di Claudio David, deus ex machina della Red Fashion Agency e personaggio tv, e di Simona Proietti e sarà presente la sera del 21 giugno al Palazzo Colonna di Marino, per la finale regionale del concorso. Vista e considerata l'età, è ovvio che la piccola Coku non parla né rilascia dichiarazioni, ma ha una caratteristica straordinariamente unica: ha uno sguardo che penetra, e i suoi occhi grandi osservano il mondo che la circonda mentre lei, incuriosita, guarda attentamente tutto quel che ruota attorno a lei. Che per il momento è un mondo fatto di giochi, sorrisi e sogni. Ma che un domani potrebbe essere magari su una passerella o su un set cinematog