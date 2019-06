Pallamano: ancora una stagione con l'Hc Banca Popolare di Fondi per Giovanni Rosso

Da più voci della dirigenza, nel corso della passata stagione, erano state pronunciate parole di elogio nei confronti del gruppo rossoblù; al termine della stagione, presidente, direttore sportivo e tecnico avevano lasciato intuire il proprio obiettivo di confermare il roster che ha conquistato la salvezza con quattro giornate di anticipo e disputato un’ottima Final8 di Coppa Italia.

Dopo le ufficialità dei neorossoblù Oliveira e Zanghirati, il DS Guglielmo di Perna sta lavorando per sottoscrivere i rinnovi dei ragazzi che hanno ben figurato in casacca rossoblù nella passata stagione. Oltre al già citato Leal, un altro perno dell’HC Banca Popolare di Fondi 2019-2020 sarà Giovanni Rosso. L’esperto jolly siciliano, prima del suo approdo in casa Fondi, ha vestito le maglie di Cus Palermo, Haenna e Siracusa. Nel corso degli anni il centrale-terzino ha raggiunto quella maturità ed esperienza, dentro e fuori il 40x20 di gioco, che anche nella prossima stagione metterà a disposizione dei colori rossoblù.

Gioia e determinazione nelle parole del “fondano”: “Sono contento di far parte nuovamente dell’HC Fondi, perché sento la fiducia della società, che ha voluto puntare nuovamente su di me. Sono felice di poter riabbracciare diversi ragazzi con cui ho già giocato nella passata stagione, perché con loro abbiamo creato veramente un bel gruppo. Un gruppo che sicuramente potrà fare ancora meglio di quanto fatto l’anno scorso, grazie ai nuovi innesti che la dirigenza sta portando a Fondi. C’è una gran voglia di ricominciare, rimettersi subito in gioco con l’obiettivo di riuscire a fare meglio dell’anno passato”.

Il direttore sportivo rossoblù Guglielmo di Perna ha commentato così il rinnovo di Rosso: “Non è stato difficile trovare l’accordo con Giovanni: era volontà di entrambe le parti proseguire insieme questa avventura. Volevamo fortemente che Rosso continuasse a vestire la maglia dell’HC Fondi perché, oltre alle sue doti sportive, abbiamo apprezzato molto le sue doti fuori dal campo”.