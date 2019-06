Cocaina, mannite e hashish: arrestato 34enne di Fondi

In data 17 giugno 2019, ore 18,30 circa, in Fondi (Lt), i militari dell’arma del luogo traevano in arresto, nella flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, 34enne residente a Fondi, poiché trovato in possesso, a seguito di perquisizioni personale e domiciliare, di complessivi grammi 10 circa di cocaina, grammi 50 circa di mannite, grammi 1 circa di hashish, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Lo stupefacente e’ stato sottoposto a sequestro, in attesa di essere versato presso l’ufficio corpi di reato. L’arrestato, espletate le formalità di rito, condotto presso la propria abitazione, ove rimarrà ristretto, agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.