Un milione di euro per l'impianto idrovoro di Iannotta a Fondi

Riunione operativa, nella sede di Focene, di Anbi Lazio con la partecipazione di tutti i commissari ed i direttori dei Consorzi di Bonifica. All’incontro, aperto dal presidente Luciana Selmi, sono intervenuti anche il direttore generale di Anbi, Massimo Gargano e Antonio Maietti, funzionario della Direzione Agricoltura della Regione Lazio. Tra gli argomenti commentati, anche i positivi risultati ottenuti grazie alla capacità progettuale dei Consorzi di Bonifica premiata anche dal Piano di sviluppo rurale (Psr) 2014/2020, dopo gli interventi finanziati con i fondi del Piano Irriguo Nazionale. Il Presidente Luciana Selmi ed il neo Direttore Andrea Renna salutano con soddisfazione l’inserimento in graduatoria (Misura 05, Sottomisura 5.1) di una serie di progetti per interventi finalizzati alla prevenzione e mitigazione degli effetti di calamità naturali e avversità atmosferiche. In totale, 10 progetti per un finanziamento complessivo pari a 7,5 milioni di euro.

Al Consorzio Agro Pontino di Latina vanno 1.760.000 euro. Saranno spesi per potenziare gli impianti idrovori di Tabio (che serve una superficie di 826 ettari) e di Calambra (che serve un’area di 444 ettari). Il Consorzio Sud Pontino impiegherà il finanziamento, che ammonta a 1 milione di euro, per potenziare l’impianto idrovoro di Iannotta, a Fondi.