"Appuntamento al Rooftop": prossimo ospite Nino La Rocca, il Muhammad Alì

Prossimo ospite dell’iniziativa “Appuntamento al Rooftop”, promossa dalla casa di produzione teatrale e cinematografica, sarà Nino La Rocca, l’indimenticabile pugile, il Muhammad Alì italiano, il prossimo 18 luglio 2019 alle ore 21:00 presso la terrazza di “On Broadway”.

Citato dal brano di Mengoni, campione assoluto, di quei campioni che fanno grande lo sport e che riescono a lasciare un segno profondo nel cuore degli appassionati. Simpatico come pochi, comunicativo come una stella del cinema, piaceva moltissimo anche agli americani, tanto che lo definirono il Muhammad Alì. I suoi match erano sempre spettacolari e divertenti, con frequenti colpi tuttora inimitati. L'avversario di turno si ritrovava a fare da bersaglio e veniva surclassato, prima di subire il quasi inevitabile k.o.

Dagli incontri al Madison Square Garden, le notti con Marvin Hagler, gli abbracci al Quirinale con Sandro Pertini e i duetti televisivi con Raffaella Carrà all'oblìo più totale.

La mancata conquista del titolo mondiale nel 1984 contro Donald Curry, atterrò il pugile neo-italiano. Ma un grande combattente riesce sempre a rialzarsi. E così il Muhammad Alì italiano riprese ad allenarsi e tornò ad altissimi livelli.

Secondo molti esperti La Rocca è stato uno dei più grandi talenti della storia della boxe. "Non ho saputo gestire il denaro e ho fatto tanti errori, ma il talento ce l' avevo: non ti chiamano Muhammad Alì per caso”.

La Rocca ad On Broadway si racconterà; percorrerà le tappe della sua lunga carriera artistica interagendo con il pubblico presente facendo rivivere grandi emozioni.

PREVENDITA

- Dal 19 giugno al 3 luglio = € 15,00

- Dal 4 luglio al 17 luglio = € 20,00

- 18 luglio = € 25,00

PROGRAMMA DELLA SERATA

- Ore 21:00: aperitivo di benvenuto

- Ore 21:30 incontro con Muhammad Alì

Si consiglia la prenotazione, posti limitati

On Broadway - Via Arnale Rosso 35 - Fondi (LT) 04022

Contatti: 3701464378 - 3249903200 - onbroadwayproduction@gmail.com - Facebook "On Broadway" - Instagram "onbroadwayproduction"