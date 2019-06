Torna lo "Street Art Tour": tutte le opere più belle in un viaggio con guida in bus

Raccontare come una Città di provincia possa diventare un “Museo a cielo aperto”, rivivere attraverso le opere realizzate il percorso fatto insieme a "Memorie Urbane" in questi anni qui a Fondi, mostrare il risultato degli interventi portati a termine da artisti arrivati da tutto il mondo. E’ quello che faremo durante l'Estate 2019 con diversi appuntamenti, al fine di offrire un interessante “Street Art Tour” a chi visiterà la nostra Città.

Un Bus accompagnerà i visitatori nel Tour: tre ore in cui scopriremo le decine di muri che hanno cambiato volto dal 2014 ad oggi, grazie ad artisti del calibro di Millo, PichiAvo, Ino, SemaLao, Etnik, Naf Mk e Katia Ceccarelli, Andrew Hem, 108, Strok, Bosoletti, 1010, Jana & JS, Levalet, Frederico Draw, Alias, Sepe, Chazme, Kunstrasen, Louis Masai, Coquelicot Mafille, Nafir, Apolo Torres, Paulo Ito, Snik, Alaniz, Erica Arndts, Koctel, Wasp Elder, Sav45 e Martin Whatson.

In Calendario sei appuntamenti: 29 Giugno, 20 Luglio, 3 Agosto, 10 Agosto, 24 Agosto e 7 Settembre. La Street Art sceglie il Sabato per i suoi appassionati. A tutti i partecipanti verrà consegnato gratuitamente il Magazine 2019 del Festival. "I social in questi anni ci hanno confermato quanto Memorie Urbane abbia conquistato tutti, cittadini fondani e turisti. Oltre a monumenti e spiagge, sono centinaia le immagini pubblicate che ritraggono i lavori realizzati. Le Tesi di Laurea e gli studi dei giovani alunni delle Scuole della Città incentrati sul Festival sono motivo di orgoglio per il lavoro che portiamo avanti. Il sempre crescente interesse di addetti ai lavori e cacciatori di Street Art rappresenta la migliore risposta a chi non ha ancora compreso l'importanza del Progetto ed il valore aggiunto che da anni sta regalando alla Città, in termini di offerta turistica ed interesse artistico, prestigio internazionale e ritorno d'immagine".

Contributo di partecipazione: Euro 10,00 a persona

Tour + Catalogo MU: Euro 15,00 a persona

Per informazioni: 328 18 89 586 / 389 81 76 997

www.memorieurbane.it - "Memorie Urbane"

Associazione Culturale "Il Quadrato" Fondi

Fotografie di Arianna Barone