Svelato a Fondi  il dipinto di San Paolino opera dell'artista Beatrice Monopoli

Iniziano gli eventi nell'ambito dell'Estate Fondana: nella serata di venerdì 21 giugno 2019 sarà svelato nel Duomo di San Pietro a Fondi, il pregevole medaglione dipinto dall'artista Beatrice Monopoli.



Il quadro, della dimensione di 60 centimetri di diametro, posto su una cornice in legno, è una pittura a olio su tela con foglia d'oro.

Ideata dal parroco del Duomo di San Pietro apostolo Don Gianni Cardillo, l'opera andrà ad arricchire il patrimonio artistico della chiesa già sede della diocesi di Fondi fino al 1818. Alla cerimonia presenzierà il sindaco di Fondi Salvatore De Meo, autorità e personalità. La Realizzazione è stata curata dal presidente della Pro Loco Fondi Gaetano Orticelli.



L'iniziativa sarà anche l'occasione per approfondire la conoscenza su San Paolino di Nola insigne benefattore di Fondi: Studioso - politico e governante – artista - sposo - mecenate - religioso - sacerdote – vescovo.

Una persona poliedrica cui la città di Fondi deve essere riconoscente e verso la quale è giunta l'ora di conoscerne la figura.



Il Programma prevede alle ore 18,00 la Solenne celebrazione eucaristica nel vespro della Festa di San Paolino di Nola.

Al termine si terrà una conferenza per conoscere San Paolino di Nola. Ne parleranno: Don Gianni Cardillo, parroco di San Pietro apostolo di Fondi e Gaetano Orticelli, giornalista e presidente della Pro Loco Fondi. Saluti del dott. Salvatore De Meo, sindaco di Fondi.

A seguire sarà svelato e benedetto il medaglione raffigurante San Paolino di Nola, dipinto dall’artista Beatrice Monopoli.