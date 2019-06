"La Voce Verde del Sud Pontino" da oggi online

E' online da oggi alle 12:00 "La Voce Verde del SudPontino".

La nuova pubblicazione è più di una newsletter, è il pensiero di una Comunità, è più di uno sfogliabile di quattro pagine, è un laboratorio di idee ed azioni, è più di un bollettino informativo, è un megafono per il territorio e la sua difesa. Grazie a chi ha già chiesto di riceverlo via mail, grazie a chi presterà attenzione per questo Progetto e chi ha già fatto sapere di voler collaborare con noi. Ma soprattutto grazie a chi nell'ultimo mese ha lavorato sodo alla realizzazione di questo piccolo grande obiettivo: i Gruppi di Fondi, Formia, Monte San Biagio e Terracina. Avanti tutta, "Fare Verde"!

Clicca qui per sfogliare la rivista

Aspettiamo i tuoi commenti e consigli, qui e sulla casella di posta elettronica lavoceverdedelsudpontino@ gmail.com