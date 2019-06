Il 20 giugno 2019, ore 08,00 circa, in Fondi (lt), i militari dell’arma del luogo traevano in arresto, nella flagranza del reato di evasione B.G.,57enne del luogo. Il prevenuto, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, veniva sorpreso fuori dal domicilio statuito per la sua detenzione.

