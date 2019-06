Nozze fondane per il borgomastro di Dachau Florian Hartmann e per la sua promessa sposa

Il borgomastro di Dachau Florian Hartmann e la sua fidanzata Julia Märkl hanno scelto di sposarsi a Fondi, città della quale sono profondamente innamorati.

Le nozze saranno celebrate nella mattinata di domani presso il Castello Caetani dal Sindaco Salvatore De Meo: «Sono felicissimo e davvero orgoglioso della scelta di Julia e Florian di unirsi in matrimonio a Fondi – afferma De Meo – e quella di domani sarà per tutta la nostra comunità una giornata davvero speciale. Il coronamento di questa unione nella nostra città prova che il rapporto instaurato tra le comunità di Dachau e Fondi nel lontano 1998, e del quale lo scorso anno abbiamo celebrato congiuntamente il ventesimo anniversario, va ben oltre i rapporti istituzionali. E’ anche questa, in fin dei conti, la finalità di un gemellaggio: creare rapporti di cordialità, amicizia e profonda fratellanza tra le persone che travalicano i confini geografici. Ringrazio i futuri sposi per aver voluto compiere questo passo solenne a Fondi. A nome mio personale e dell’intera città formulo loro i più sinceri auguri per una lunga e felice vita insieme».