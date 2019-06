Vico Equense: 45enne fondano arrestato dai carabinieri mentre tenta rapina in un bar

Ha mangiato una pizza e bevuto una birra in una pizzeria del centro, poi è andato via senza pagare e rubando il coltello con cui aveva tagliato la pizza.

Dopo quel furto M. C., un 45enne di Fondi (LT) già noto alle forze dell’ordine, è entrato in un bar di via Nicotera ed ha minacciato i 2 anziani titolari con il coltello che aveva nascosto in tasca: voleva l’incasso altrimenti li avrebbe feriti con “due coltellate”.

I titolari dell’esercizio si sono inizialmente molto spaventati ma poi hanno trovato il modo di chiedere aiuto: mentre la donna distraeva il rapinatore parlandogli, il marito ha chiamato il 112. In pochi minuti nel bar sono arrivati i carabinieri della stazione di Vico Equense che hanno sventato la rapina. Il fondano infatti, appena li ha visti, ha fatto cadere il coltello a terra ed ha alzato le mani; è stato bloccato e arrestato per tentata rapina, quindi è stato trasferito in carcere.