Una targa in memoria di Pietro Ingrao al lido “La Nave”

C’è qualcosa di miracoloso, e comunque di incredibile, nella vicenda della targa che lo stabilimento balneare “La Nave” ha realizzato in onore di Pietro Ingrao. Era pronta per essere inaugurata già lo scorso anno. Poi ci fu il disastro della tromba d’aria che, il 29 ottobre, colpi il nostro territorio e che “rase al suolo” tutto lo stabilimento danneggiandolo completamente.L’unica cosa che rimase al suo posto fu la targa dedicata a Pietro Ingrao, insieme ad una piccola statua di Padre Pio.

Oggi, che lo stabilimento balneare è statoquasi completamente ricostruito ed è tornato alla tradizionale funzionalità che lo ha reso negli anni uno dei luoghi più prestigiosi di Sperlonga, si vuole omaggiare Pietro Ingrao, che in quel luogo ha trascorso con la sua compagna, Laura Lombardo Radice e con i suoi familiari, tanti momenti di serenità e felicità.

“Su questa spiaggia ho trascorso ore indimenticabili con mia moglie Laura, i miei figli e i nipoti; ora sono i pronipoti che continuano a godere di questo spazio in riva al mare pieno di fiori”.

Così scriveva nel 2003 Pietro Ingrao ai titolari dello stabilimento balneare, in una dedica scritta su un foglio di carta ed indirizzata a Filippo ed Eleuterio Conte. Da poche settimane era scomparsa la sua amata Laura e volle “rifugiarsi” per alcuni giorni a Sperlonga, proprio allo stabilimento “La Nave”, per riflettere e per cercare di lenire il suo dolore.

E scriveva ancora Ingrao: “In un momento particolare della mia vita, dopo la scomparsa di mia moglie, ho scoperto con mia sorella Giulia la magia delle mattine silenziose nelle stanze di questo albergo che si affacciano sullo splendido mare di Sperlonga”.

Ecco perché Pietro Ingrao e il mare di Sperlonga.

La cerimonia si concluderà con un omaggio musicale del Maestro Ambrogio Sparagna, legato da una lunga amicizia con Pietro Ingrao.

Oltre al Presidente della Associazione Pietro Ingrao, Marrigo Rosato, saranno presenti i rappresentanti del Comune di Sperlonga ed i familiari di Pietro Ingrao.