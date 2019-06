Lavori a Campoleone: sabato e domenica treni a singhiozzo

Cantieri aperti dalle 13 di sabato 29 all’intera giornata di domenica 30 giugno, per lavori di potenziamento infrastrutturale fra le stazioni di Torricola e Pomezia. Circolazione ferroviaria sospesa fra Roma e Campoleone.

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) varerà una imponente travata in acciaio a parete piena, lunga 40 metri, in sostituzione del ponte ad arco in muratura demolito la scorsa estate. Attraversando quattro binari, la nuova struttura consentirà il transito dei treni merci High Cube sull’itinerario Scadinavia – Mediterraneo e il nuovo cavalcavia contribuirà a ricucire il collegamento tra la stazione di Pomezia e l’area industriale limitrofa. Un’opera che accrescerà lo sviluppo intermodale del territorio. Saranno oltre 60 i tecnici, gli ingegneri e le maestranze al lavoro nel cantiere e l’investimento economico di RFI sarà di 3 milioni di euro.

Per consentire le attività la circolazione ferroviaria fra Roma e Campoleone e viceversa sarà sospesa.

I treni saranno sostituiti con autobus.

Tutti i treni delle linee Roma –Napoli e Roma –Nettuno arriveranno e partiranno da Campoleone. I viaggiatori provenienti da Napoli e diretti nella Capitale, arriveranno in treno a Campoleone per proseguire con bus fino a Cecchina, dove potranno prendere il treno della linea di Velletri e arrivare a Roma Termini; i viaggiatori provenienti da Nettuno arriveranno in treno fino ad Aprilia dove troveranno un bus diretto per la stazione Laurentina della metropolitana linea B.

Gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana sono finalizzati a incrementare l’affidabilità dell’infrastruttura, migliorare la puntualità e la regolarità del servizio ferroviario. La programmazione nel periodo estivo ha lo scopo di evitare che, nei periodi dell’anno in cui le esigenze di mobilità (lavoro e studio) sono maggiori, i cantieri rallentino la circolazione ferroviaria, con ripercussioni sulla qualità e puntualità del servizio.

La pianificazione dei lavori ha consentito di inserire direttamente in orario i dettagli dei servizi sostitutivi che l’impresa ferroviaria attiverà per l’occasione.

Gli orari e i tempi di viaggio degli autobus potranno variare in relazione al traffico stradale.