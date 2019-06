La fondana Greta Scogliamiglio testimonial della stilista Matilde Cano

Si è conclusa lunedì 24 giugno, la kermesse di moda ROME FASHION WEEK, che ha visto riuniti alla Fiera di Roma le più importanti aziende Italiane e Internazionali del settore Cerimonia e Gran Sera.

Tra le maison presenti, un'azienda Spagnola che da anni è considerata leader del settore che prende il nome della Stilista e fondatrice MATILDE CANO.

Grazie alla collaborazione con la scuola di portamento e agenzia di modelle RED CARPET MODELS & SPECIAL EVENTS, con una sede a Fondi e un'altra a Roma, la sedicenne fondana GRETA SCOGLIAMIGLIO ha debuttato nel mondo della moda come testimonial proprio di Matilde Cano, che l'ha scelta, attraverso casting organizzati via mail tra Fondi e Barcellona, tra le molte proposte arrivate dalle più importanti agenzie di models management italiane.

Una soddisfazione per la Direttrice Annarita Esteso, che neanche un anno fà ha conosciuto Greta come allieva dei suoi corsi di portamento e che fin dal primo momento ha visto in quella particolare "bellezza mediterranea" una futura modella professionista.

Ora per la sedicenne fondana si aprono le porte di un importante carriera come indossatrice a cominciare dal prossimo Ottobre, quando Greta sarà nel cast della sfilata evento di Matilde Cano.