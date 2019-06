Miss Fashion Beach: chi sarà la più bella della Riviera d'Ulisse?

Partirà Sabato 6 luglio dal Lido Altamarea di Sperlonga, la nuova iniziativa organizzata dalla Red Carpet Models & Special Events di Fondi, che ha come obiettivo fare promozione turistica del territorio attraverso un Tour della Bellezza organizzato nelle più belle strutture balneari nel tratto di costa che và da Sperlonga fino a Minturno.

Strutture che sono state selezionate per la qualità dei servizi offerti ma soprattutto per la cura e la gestione del patrimonio naturale gestito.

Una prima edizione che vuole continuare nel tempo e un'occasione per le aspiranti modelle che vogliono partecipare alle selezioni.

Tra i premi messi in palio per le vincitrici, ci sono partecipazione a campagne pubblicitarie con i partner del concorso, borse di studio per corsi di portamento, book fotografici e alla finalissima del 31 Agosto, dove arriveranno 30 finaliste (3 vincitrici di selezione) in rappresentanza degli stabilimenti balneari, oltre alla vincitrice del titolo Miss Fashion Beach, saranno selezionate altre 11 finaliste che parteciperanno come testimonials alla realizzazione del Web Calendario 2020 ambientato nelle varie locations che hanno ospitato le selezioni.

Un'iniziativa da seguire non solo per conoscere le finaliste, ma anche per visitare locations da sogno con panorami mozzafiato che solo la Riviera di Ulisse è capace di offrire.

Il calendario delle tappe è:

Sabato 6 Luglio Lido Altamarea Sperlonga con l'APERIMISS dalle ore 19,00

Domenica 14 Luglio Wave Lido del Sole Scauri con l'Aperimiss dalle ore 19,00

Sabato 27 Luglio Lido La Peonia Sperlonga con un FASHION DINNER dalle ore 21,00

Venerdi 2 Agosto Lido Palm Beach Gaeta con Aperimiss dalle ore 19,00

Sabato 3 Agosto Lido Medusa Minturno con un FASHION DINNER dalle ore 21

Domenica 4 Agosto Hops Poll presso il Circolo del Nuoto CONI a Formia con l'Aperimiss

Sabato 10 Agosto Lido Tortuga Formia con un Fashion Dinner dalle ore 21,00

Sabato 17 Agosto Lido Ariana Village Gaeta con un Aperimiss dalle ore 19,00

Sabato 31 Agosto con l'evento della Finale al El Sombrero di Sperlonga a partire dalle ore 21,00

Per iscriversi alle selezioni di Miss Fashion Beach la più Bella della Riviera di Ulisse basta inviare un messaggio whatsapp al n. 393 9743373 e ricevere la cartolina per l'iscrizione gratuita.