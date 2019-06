Tassa di soggiorno e Tari: il Comune ricorda ai proprietari delle case vacanza di rispettare gli adempimenti

Si avvisano le agenzie immobiliari e tutti i proprietari di abitazioni locate per soggiorni turistici che, oltre agli adempimenti previsti per legge come ad esempio l’assolvimento dell’imposta di soggiorno e la comunicazione alla P.S., è necessario comunicare all’Ufficio Ambiente del Comune di Fondi i dati identificativi dell’alloggio, il periodo di locazione, il numero delle persone ivi alloggiate, la presenza dei mastelli per la raccolta differenziata e se trattasi di abitazione già censita ai fini TARI.

In tal modo gli ospiti saranno accreditati con il rispettivo Codice Fiscale e nel periodo di soggiorno potranno conferire i relativi rifiuti differenziati presso le Ecoisole informatizzate, ubicate in piazza Rotunno, nei pressi del Comando di Polizia Locale di via Vittorio Occorsio, e in via Guado Bastianelli, in zona mare.

La comunicazione può essere effettuata dal locatario, dal locatore e dall’agenzia immobiliare incaricata secondo la modulistica predisposta dall’Ufficio Ambiente.