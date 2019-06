Pallamano, Hc Fondi: Conte e Manojlovic in nazionale

Torna a tingersi d’azzurro l’HC Fondi con le convocazioni in nazionale U17 dei due terzini Giulia Conte e Ramona Manojlovic. Le due atlete rossoblù - classe 2002-2003 -, nella stagione appena conclusa, si sono rese protagoniste nei campionati di serie A2 e U17 e saranno agli ordini dello staff tecnico azzurro a partire da oggi (26 giugno).

Con il raduno di Roma, infatti, avrà inizio la preparazione agli EHF Championships 2^ divisione, in programma dal 2 al 12 agosto a Lignano Sabbiadoro, che vedrà le giovani azzurre affrontare nel Preliminary Round le pari età di Polonia, Macedonia, Bielorussia ed Azerbaijan. Le azzurrine, allenate da Ljiljana Ivaci, si ritroveranno in stage dal 26 giugno al 4 luglio a Roma sul campo del Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito. Il periodo di preparazione si protrarrà fino all’8 luglio con un training camp in Israele per poi rientrare in Italia, a Teramo, dove si terrà la 47a edizione dell’Interamnia World Cup.

Manojlovic, forte delle numerose presenze con la nazionale U17, ce la metterà tutta per confermare il proprio valore e dare il massimo per crescere sempre di più assieme alle compagne del team azzurro. Si tratta invece della seconda convocazione in nazionale per Conte, che dovrà impegnarsi al massimo per ripagare la fiducia di coach Ivaci e per amalgamarsi ad un gruppo che pian piano sta raggiungendo una certa affinità di gioco.

La dirigenza rossoblù, con le parole del presidente Vincenzo De Santis, esprime gioia e soddisfazione per l’ennesima convocazione delle due, frutto anche dell’importante e certosino lavoro di progettualità con uno sguardo fisso sul settore giovanile: “A Giulia e Ramona un grosso in bocca al lupo per questa nuova ed importante esperienza con la nazionale. Ci riempiono di orgoglio le numerose convocazioni delle ragazze negli impegni azzurri, perché sono un piccolo grande frutto dell’importante lavoro che stiamo portando avanti con il settore giovanili”.