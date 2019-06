L'Estate Lenolese: tutte le proposte per chi è in cerca di intrattenimento al fresco

Sarà un’Estate Lenolese ricca di eventi imperdibili e per tutti i gusti quella che l’Amministrazione comunale e la Pro Loco, in collaborazione con le associazioni e le realtà attive sul territorio hanno organizzato per i residenti e i turisti che affolleranno le contrade e i luoghi più belli del borgo sud-pontino alla ricerca didivertimento, svago, buon cibo e del piacevole fresco relax che il borgo collinare è solito offrire nelle calde serate estive. Il programma è ufficialmente partito ieri, 24 giugno, con la Festa di San Giovanni Battista, patrono di Lenola, e si concluderà il prossimo 15 settembre, con i tradizionali festeggiamenti per la compatrona di Lenola, laMadonna del Colle.

Particolarmente degno di nota l’appuntamento ‘Naturalmente’ (12-14 luglio, Piazzale Notarianni), in cui protagonisti saranno il territorio e la cultura rurale, attraverso le tipicità enogastronomiche locali e la musica di gruppi folkloristici che animeranno ciascuna delle tre serate. Nel programma ci sono, poi, la prima edizione della Fiera Campestre (18-21 luglio, Località Liverani), il live degli ‘It Floyd’, tribute band dei Pink Floyd (28 luglio, Piazzale Notarianni), la suggestiva atmosfera di Lenola: un borgo…mille candele (2 agosto, Centro Storico), il gettonatissimo ‘Pizza Village’ (3-5 agosto, Località Colle), il 21mo Festival Internazionale ‘Inventa un film’ (Anfiteatro ‘De Filippis’), il tributo alla storica rock band Queen, con i Queen of Bulsara (15 agosto, Piazzale Notarianni). E, ancora, le giornate di festa per San Rocco (16 agosto, Piazzale Notarianni), San Bernardo (17-18 agosto, Vallebernardo), i Ponti in Festa a San Rocco (19 agosto), l’ormai tradizionale 24 ore di sport (24-25 agosto, Località Colle) e la 13ma Rievocazione Storica che, anche quest’anno, dietro al Gonfalone del pellegrino, riempirà di abiti storici le strade del paese (primo settembre).

In mezzo, soprattutto per i più giovani, la Notte Bianca (13 agosto) e i live dance in Pineta con Fantedica, Dadà e Radio Macaco (6, 20 e 31 agosto, Parco ‘Mondragon’). Non mancheranno, però, gli appuntamenti di rilievo culturale, come le Interviste sotto le stelle al presidente nazionale del Forum Famiglie, Gigi De Palo (24 luglio, Anfiteatro ‘De Filippis’) e alla giornalista e scrittrice Safiria Leccese (4 settembre, Anfiteatro ‘De Filippis’). O, ancora, le Partenopleiadi: le stelle di Napoli tra musica e poesia(primo agosto, Anfiteatro ‘De Filippis’) e la Lectura Dantis, in programma all’interno della Basilica-santuario del Colle (21 agosto).

Siamo particolarmente contenti degli appuntamenti che abbiamo predisposto per chi raggiungerà la nostra cittadina – commenta il Sindaco di Lenola, Fernando Magnafico– anche perché il risultato finale è un assortimento di eventi per ogni tipologia di fruitore: bambini, famiglie, giovani, appassionati di musica, cultori del buon cibo e delle tradizioni folkloristiche, ma anche pellegrini, sportivi, patiti del cinema o della cultura, amanti delle escursioni nel cuore della natura incontaminata, e non solo. Un’estate, quella di Lenola, che metterà tutti d’accordo.