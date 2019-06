Il Commissario Bonifiche incontra i sindaci dell'Agro e del Sud Pontino

Questa è anche casa vostra. Questo tavolo è il luogo dove periodicamente ci confronteremo per pianificare le attività di volta in volta necessarie allo sviluppo dei territori e al rilancio dell'immagine stessa del Consorzio come ente locale protagonista attivo delle politiche di manutenzione del territorio, sviluppo del sistema agroalimentare, gestione delle risorse idriche e tutela ambientale.



Con queste parole Sonia Ricci, commissario delle Bonifiche Agro e Sud Pontino ha accolto, a Latina, i sindaci e gli amministratori dei comuni consorziati. Un incontro che ha trovato il gradimento unanime dei partecipanti che, per la prima volta nella storia dell'Agro Pontino, sono stati convocati per un confronto collegiale sulle problematiche che, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative, richiedono una gestione condivisa tra Consorzio di Bonifica e Comuni.

Gli amministratori locali, sindaci e assessori delegati, hanno evidenziato positivamente la puntualità e la tempistica degli interventi effettuati da Agro e Sud Pontino che, nonostante un organico sicuramente da potenziare, hanno sempre assicurato una forte presenza e servizi rispondenti alle diversificate esigenze delle aziende consorziate.

Questo istituzionale sarà affiancato da un secondo tavolo, di natura tecnica, dove le decisioni politiche saranno tradotte in adeguate soluzioni operative. Ricordo a me stessa e a tutti voi – ha aggiunto Ricci – come il Consorzio Pontino che nascerà dalla fusione dei due attuali è di fatto, per territorio e volumi di economia agricola prodotti, il secondo Consorzio di Bonifica d'Italia. Con il vostro aiuto lavoreremo per rilanciarne immagine, ruolo e capacità di incidere sulle dinamiche territoriali.

Nella riunione sono state fornite informazioni sui progetti predisposti da Agro e Sud Pontino (per un importo di 25 milioni di euro) per importanti lavori di ammodernamento degli impianti irrigui, per la depurazione e il riuso a fini agricoli delle acque refluee e delle strutture strategiche per la ottimale gestione della rete idrografica provinciale, tra le più estese del Paese.

Erano presenti il presidente della Provincia Carlo Medici, Antonio Terra sindaco di Aprilia, il vicesindaco di Bassiano Gianni Coluzzi, il sindaco di Cori Mauro De Lellis, l’assessore Roberto Lessio di Latina, l’assessore Stefano Boschetto di Pontinia, l’assessore Antonio Ines di Priverno, l’assessore Andrea Orsini di Roccagorga, Ennio Zaottini per Sabaudia, il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli e l’assessore Bruno Bianconi, l’assessore Emanuela Zappone per il comune di Terracina, Vincenzo Carnevale per Fondi e il sindaco di Monte San Biagio Federico Carnevale.