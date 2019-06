Sabato la presentazione della 2ª Mostra d’Arte e concorso di Pittura Estemporanea “Città di Fondi”

Sabato 29 giugno 2019 alle ore 19,00 presso la Sala Lizzani del complesso regionale San Domenico, in largo Luigi Fortunato nel centro storico di Fondi (LT), si terrà la presentazione della seconda edizione della Mostra d’Arte e Pittura Estemporanea “Città di Fondi”.

Organizzata dall’Associazione “Ars et Vis” l’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio anche da parte dell’Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi, si svolgerà venerdì 5 e sabato 6 luglio.

Sono in programma sia la collettiva di artisti in mostra, allestita per i due giorni, sia il concorso di pittura estemporanea, lungo le strade e le piazze del centro di Fondi, che si terrà nella sola giornata di sabato: alle ore 7,30 inizio distribuzione delle tele vidimate che dovranno essere riconsegnate entro le ore 18,00 per chiudere alle ore 20,00 con la cerimonia di premiazione.