Incidente a Terracina: 5 feriti, una ragazza di Fondi elitrasportata a Latina

Il personale operativo del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Latina è intervenuto nel tardo pomeriggio di oggi, ore 19.10 circa, nel Comune di Terracina ss7 Appia km 92+600, a seguito segnalazioni di un incidente stradale.

Sul posto vi erano 4 autovetture incidentate, per cause in fase di accertamento da parte delle ff.oo.

La squadra VVF territoriale intervenuta provvedeva ad estrarre dai mezzi due delle tre ragazze ferite in modo più serio che, successivamente, venivano prese in cura dai sanitari del 118. Una delle tre veniva trasportata in eliambulanza a Roma.

Durante tutte le fasi di soccorso la statale è rimasta bloccata. Veniva riaperta parzialmente ad una carreggiata verso le ore 20.30.

Sul posto, prima dell'arrivo di tutto il dispositivo di Soccorso, si fermavano 3 vigili del fuoco , fuori servizio, i quali iniziavano a prestare le prime cure a tutte le persone coinvolte.

AGGIORNAMENTO

Due le auto coinvolte che si sono scontrate frontalmente: una Dacia sulla quale viaggiavano mamma di Fondi ( illesa) e figlia, di circa 30 anni, elitrasportata a latina, e una Lancia Musa con altre tre donne a bordo, tutte di Terracina, una delle quali grave.