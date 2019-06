Sperlonga: perché i locali comunali ancora non sono agibili? La richiesta del Meetup 5 Stelle

Il Meetup 5 Stelle di Sperlonga chiede al Sindaco di Sperlonga ed all’intera Amministrazione Civica di voler chiarire alla cittadinanza le motivazioni per le quali, a distanza di oltre tre mesi dall’evento, non è stata ancora ripristinata la funzionalità dei locali del Palazzo Municipale adibiti ad Uffici Anagrafe – Stato Civile e Finanziari danneggiati, a marzo scorso, dall’esplosione di un ordigno utilizzato da ignoti malfattori per compiere un furto al bancomat della Banca Popolare di Fondi installato nelle adiacenze della sede comunale.