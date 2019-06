Bancarotta fraudolenta: residuo di pena per il fondano Lucio M.

Arrestato un uomo su mandato dell’autorità giudiziaria.

Il 28 giugno 2019, alle ore 19,30 circa, in Fondi (lt), militari dell’arma del luogo, in esecuzione dell’ordinanza per la carcerazione emessa il 26 giu19 dalla procura della repubblica presso il Tribunale di Latina, traevano in arresto un 67 enne di Fondi M.L. dovendo scontare la pena residua di anni 3 di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta. Il prevenuto, espletate le formalità di rito, verrà associato presso la casa circondariale di Latina per l’espiazione della pena.