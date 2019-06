Controlli del Nas nel sud pontino: a Fondi tutti pub super regolari

L' inizio della stagione estiva ha visto i Carabinieri del N.A.S. di Latina impegnati in attività ispettive che hanno riguardato Night Club, Pub e ritrovi notturni della movida di alcune città della provincia del sud pontino.

A Terracina, Fondi e Gaeta sono stati effettuati, nell'arco di un recente servizio notturno preordinato, complessivamente n.7 controlli a quattro Pub , due Ristoranti ed a una Rivendita di alimenti etnici. I militari del N.A.S. hanno elevato sanzioni amministrative (a causa di riscontrate violazioni di natura igienico-sanitaria, di pulizia e manutenzione strutturale dei locali produttivi ispezionati e di mancato rispetto della normativa inerente la tracciabilità degli alimenti) per complessivi 9.000 euro.

In particolare a Gaeta, con la collaborazione di personale ispettivo del servizio di prevenzione dell'Asl LT, veniva chiusa immediatamente l'attività di un ristorante per gravi carenze igienico-strutturali della cucina, fino alla risoluzione delle carenze rilevate. Nel contempo, sempre nella stessa struttura ristorativa, gli ispettori del N.A.S. procedevano al sequestro di circa 50 kg. di vari prodotti alimentari per i quali il ristoratore non era in grado di fornire alcuna documentazione o indicazione inerente l'origine e la provenienza ai fini della tracciabilità. Il valore degli alimenti sequestrati -destinati a sicura distruzione- e del ristorante chiuso supera i 310.000 euro; le sanzioni amministrative erogate al titolare ammonteranno ad un cifra complessiva pari a 2.500 euro.