Destra Sociale ricomincia dai giovani: in arrivo anche a Fondi un nuovo progetto

È ora di ricominciare!

Dopo l'avventura europea del nostro portavoce Nazionale di Destra Sociale Luca Romagnoli, si riparte con l'entusiasmo mai perso! Ricominceremo il cammino partendo dai giovani... Ebbene si!... Dobbiamo gettare le fondamenta, e per fare questo dobbiamo puntare sui giovani. Cominciare a costruire un nuova nuova società civile, prima che politico e culturale. Si deve fare un passo oltre le aspettative, ed è per questo che, la Destra Sociale ha creato un gruppo giovanile dinamico per avvicinare giovani, sopratutto studenti che negli anni hanno perso le speranze nella politica obsoleta e non riescono più ad acquistare fiducia verso le istituzioni. Ed è per questo che “Destra Sociale” ha plasmato un nuovo soggetto politico giovanile :“GIOVANI D'ITALIA” affiancandolo a Destra Sociale e che verrà esteso a livello nazionale.

I primi ad aderire in Italia al nuovo progetto giovanile di Destra Sociale sarà il circolo di Fondi già affidato da più di un anno, al coordinatore cittadino Alberto di fazio. Già tempo fa il coordinatore Alberto di fazio, proponeva con delega coordinatore giovani Mario Marcucci. Questo ragazzo sta già formando un gruppo di ragazzi e ragazze che andranno ad affiancare le molte iniziative di Destra Sociale.

Insomma la squadra Destra Sociale sia a livello nazionale che locale cresce sempre di più, grazie sopratutto all'impegno e il supporto continuo dei vertici nazionali, presidente “Luca Romagnoli” e grazie anche al coordinatore “Lamberto Iacobelli”.

Presto faremo una presentazione ufficiale del gruppo giovani e del simbolo, mentre intanto già una pagina Facebook e stata aperta “Giovani d'Italia-Fondi”.I giovani che volessero aderire al progetto e cominciare ad avvicinarsi alla politica, possono contattare la pagina stessa. Sarà un inverno(sempre!) di lotta per i temi caldi che già stanno preparando i ragazzi di “GIOVANI D'ITALIA-FONDI”.