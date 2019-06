Torna “Sbaracco 2019”: appuntamento nel centro di Fondi il 5 e il 6 luglio

Torna lo ‘Sbaracco 2019’ a Fondi, il 5 e il 6 luglio prossimi. All’evento sarà possibile trovare tanti prodotti dell'enogastronomia del territorio e non solo, musica, eventi dedicati ai più piccoli ma soprattutto shopping rigorosamente a prezzi da grandi affari. E’ questo il vero significato della manifestazione giunta alla terza edizione e che si è fatta conoscere in questi anni in tutta la Regione e non solo.

Come da tradizione le strade del centro di Fondi per due giorni saranno occupate in parte, dalle bancarelle dei negozianti che esporranno la loro merce a prezzi da ‘Sbaracco’ all’esterno dei propri locali.

Circa 250 le attività che hanno aderito all’iniziativa tra negozi, stand di artigianato, antiquariato e di enogastronomia del territorio e non solo, che offriranno ai visitatori la più ampia scelta di prodotti da acquistare.

Obiettivo superare le presenze dello scorso anno

Forti del successo delle passate edizioni, gli organizzatori dell’evento: Confcommercio Lazio Sud di Fondi, il Consorzio Fondi Più, la Pro Loco e l’Amministrazione comunale, prevedono di riconfermare e, addirittura, superare la quota di presenze che lo scorso anno si è attestata intorno ai 25.000 visitatori provenienti da tutta la Regione.

Il commento del presidente Enzo Di Lucia: "Tante novità anche per i più piccini"

Anche quest’anno per la terza edizione dello ‘Sbaracco 2019’ tante le novità per grandi e piccini tutte da vivere. Ad illustrarle con soddisfazione il promotore dell’evento e presidente di Confcommercio Lazio Sud Fondi, Enzo Di Lucia:

“Siamo pronti e allo stesso tempo orgogliosi di raccogliere la sfida di questa nuova edizione dello Sbaracco di Fondi. In soli tre anni siamo riusciti a far crescere la manifestazione tanto da farla diventare la più grande d’Italia. L’obiettivo è quello di migliorarci sempre ed è per questo che ogni edizione viene arricchita con delle nuove iniziative. Quest’anno abbiamo pensato ad un’area gioco per bambini dotata di “Bumper Ball” e di animazione. L’evento ospiterà anche una mostra estemporanea d’arte e pittura, ci saranno spazi dedicati ad artisti, ritrattisti e body painting e poi tanta buona musica per ogni fascia di età. Spazio anche alla degustazione dei prodotti tipici dell’enogastronomia del territorio con dieci postazioni allestite dalle attività che hanno aderito all’evento. Sarà riproposta, - ha aggiunto il presidente Di Lucia - a grande richiesta, l’area dedicata al green e ai prodotti ortofrutticoli a km zero con l’Oasi verde e l’area Amico MOF”.

Una manifestazione innovativa, attesa dai commercianti e dai cittadini che ha dimostrato l’importanza di saper lavorare in sinergia come ha spiegato Di Lucia: “Il successo dello ‘Sbaracco’ sta sicuramente nella capacità di aver saputo fare ‘rete’, intraprendere la strada della collaborazione e della sinergia. Lavorando tutti verso la stessa direzione abbiamo raggiunto questo importante risultato. La nostra è una festa che ormai richiama turisti da tutta la Regione.

Anche "Sbaracco" sarà plastic free

Lo ‘Sbaracco 2019’ sarà plastic free perché pensa anche all’ambiante e alla sua salvaguardia. Infine mi fa veramente piacere confermare anche per questa terza edizione la presenza di “Radio Show Italia”, radio ufficiale dell’evento. La città di Fondi dà, quindi, appuntamento a tutti a venerdì 5 e sabato 6 per la due giorni di shopping a prezzi da ‘Sbaracco’, di svago e delizie enogastronomiche. Non mancate”.