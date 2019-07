Domenica 7 luglio escursione a Monte Delle Fate organizzata da Fare Verde

l'Associazione Fare Verde Monte San Biagio in collaborazione con L'Associazione il Pagliaio organizza una giornata all'insegna della natura con l'escursione a Monte delle Fate. Durante il tragitto saremo guidati dalla Guida Ambientale Andrea Patriarca.



Programma

Ore 5:00 ritrovo presso ecomuseo loc. Vetica

Ore 6.00 inizio escursione

Ore 8.00 sosta per la colazione in località Serra Palombi

Ore 11.00 arrivo alla vetta di Monte delle Fate per rendere omaggio alla statua della Madonna

Ore 13.00 arrivo presso il Rifugio per il pranzo



Quota Partecipazione solo escursione 5 euro

Quota Partecipazione Escursione, Colazione e Pranzo con prodotti tipici 20 euro



Per Informazioni

348.3134688 - 320.0146550

fareverdemontesanbiagio@gmail.com



Consigli

indossare scarpe e abbigliamento consono, munirsi di zaino con acqua e l'essenziale per trascorrere la giornata