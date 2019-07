Conclusa la due giorni sull’agricoltura di Fratelli d’Italia a Sperlonga

Giovedì 27 giugno, i vertici istituzionali di Fratelli d’Italia sono arrivati a Sperlonga per una visita alla filiera agricola dell’intera zona.

Visita all'azienda di Leone d'Onofrio

Il grido d'allarme: "La Gdo ci strozza"

I senatori Patrizio La Pietra, membro della commissione Agricoltura del Senato, e Nicola Calandrini, portavoce provinciale FdI, sono stati ospiti dell’azienda agricola di Leone d’Onofrio. Dopo aver visitato le serre al momento integralmente dedicate alla coltivazione dei pomodori, i Senatori hanno raccolto l’allarme lanciato dall’imprenditore agricolo, che ha denunciato le difficoltà del settore legate alle politiche dei prezzi dettate dalla Grande Distribuzione a scapito dei coltivatori diretti.

«Siamo venuti qui in un momento in cui non c’è campagna elettorale, proprio per dare un senso di concretezza alla nostra visita, che così non può essere scambiata per un mero spot elettorale, ma soprattutto per definire assieme agli agricoltori delle linee da seguire per cambiare la rotta delle politiche agricole» - Ha dichiarato il Senatore La Pietra - Dobbiamo trovare il modo di proteggere questi prodotti e i lavoratori che ci sono dietro. Sto parlando dell’intera filiera: dal seme al prodotto sul bancone del supermercato».

Dall’azienda D’Onofrio, i due Senatori hanno ricevuto l’accoglienza della famiglia Bei proprietaria dell’omonimo Vivaio che rifornisce di piantine di ortaggi l’intera zona. Una visita dettagliata, al contatto con persone e criticità reali, organizzata dal dirigente cittadino Gerardo La Rocca e dalla portavoce del circolo cittadino di FdI, Sara Kelany.

La portavoce di FdI Sperlonga Sara Kelany: "Serve un impegno politico a più livelli"

«Per poter agire in profondità in ambito agricolo, c’è bisogno di un impegno politico a più livelli: da quello locale sul territorio, legato ai sindaci, per arrivare a livello nazionale, regionale ed europeo - dichiara Sara Kelany - L’intera filiera istituzionale del partito si è messa a disposizione del nostro territorio ed abbiamo aperto in questa sue giorni sull’agricoltura un vero e proprio laboratorio di idee per formulare proposte da portare al governo. Dobbiamo fare lavoro di squadra per poter sostenere i nostri prodotti e i nostri lavoratori che ormai sono ridotti allo stremo».

La visita al Mof

Il 28 mattina la visita è proseguita nel Mercato Ortofrutticolo di Fondi, fondamentale centro di scambio commerciale e volano per ridisegnare la politica agricola territoriale. Il Senatore La Pietra e l’Onorevole Nicola Procaccini, fresco di elezione al Parlamento Europeo, sono stati guidati dal direttore del MOF Roberto Sepe.

La mattinata si è conclusa con una tavola rotonda tra i politici in visita, il direttore del Mof e il suo amministratore delegato Enzo Addessi che ha parlato delle specificità della zona. «Le imprese agricole della zona sono piccole e a conduzione familiare. C’è un attaccamento emotivo al territorio e al lavoro agricolo che si tramanda, ancora, di padre in figlio. Questa è una ricchezza ma anche un punto debole. L’eccessiva parcellizzazione rischia di non far valere i diritti dei lavoratori nelle contrattazioni sul prezzo dei loro prodotti».

L'onorevole Nicola Procaccini: "Studierò e lavorerò per difendere in Europa questa realtà"

Alle dichiarazioni di Addessi, l’On. Procaccini ha assicurato «Studierò attentamente la materia, mi preparerò a fondo per poi poter mettere in campo le strategie adeguate. Consideratemi uno strumento nelle vostre mani, dobbiamo affrontare tutti insieme questi problemi». Così come il Senatore La Pietra che ha assicurato il suo impegno concreto: «Questo incontro è servito a conoscere il territorio e le persone. Ora bisogna pensare a come intervenire per difendere questi prodotti eccellenti. Bisogna, innanzitutto, assicurare la specificazione di provenienza così da differenziare un pomodoro dal costo e dalla qualità bassa da uno prodotto in Italia, seguendo regole rigide che permettono uno standard elevatissimo che va giustamente pagato». Si attendono i risultati della due giorni che porterà alla formulazione di una proposta concreta da sottoporre all’attenzione del governo centrale e regionale.