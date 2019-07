Il 1° luglio 2019, in Monte San Biagio, i carabinieri della stazione di Sperlonga, deferivano in stato di libertà all’a.g. un giovane 36enne, il quale nel pomeriggio del 30 giugno u.s., alla guida della propria autovettura, dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale, rifiutava di sottoporsi al controllo alcolemico.