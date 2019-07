Il blitz del consigliere regionale Tripodi al "San Giovanni di Dio": ''L'emblema del modello del Pd''

'Nicola Zingaretti ha una faccia di bronzo, l'unico pericolo è lui e i cittadini del Lazio sono le sue vittime!''.



Lo denuncia in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi, che aggiunge: ''Mentre Zingaretti è impegnato h24 sul rilancio del Pd bocciato dagli italiani, gli ospedali del Lazio sono ko come il San Giovanni di Dio di Fondi''.

Tripodi ricostruisce il blitz di ieri a Fondi insieme al coordinatore locale del partito Sonia Federici: ''Si tratta di una struttura nuova con quaranta posti letto, reparti e servizi chiusi definitivamente o garantiti appena qualche giorno a settimana. La rampa del pronto soccorso rischierebbe anche di cedere, come dimostrano i ponteggi posizionati. Una follia che ha un nome e un cognome: Nicola Zingaretti. Un vero disastro! Il tutto in procinto dell'estate''.

Secondo il capogruppo regionale della Lega ''occorre una nuova pianificazione dei servizi dall'entroterra al litorale agli antipodi con le politiche di Zingaretti, capace di sbandierare un'uscita dal commissariamento non veritiera. Basta pensare che l'aliquota Irpef, pari a 0,50 per cento, è rimasta vincolata alla copertura del disavanzo a differenza di quanto sostenuto dal Presidente della Regione Lazio e dall'ex ministro Beatrice Lorenzin nel dicembre 2017''.