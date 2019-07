Ferrovia Roma-Minturno inadeguata: interrogazione al Consiglio regionale

Calendarizzata l’interrogazione a riposta immediata per il question time di mercoledì 3 luglio proposta dal Consigliere Regionale On. Giancarlo Righini di Fratelli d’Italia sulla situazione di insostenibile inadeguatezza strutturale ed igienico sanitaria della linea ferroviaria Roma Minturno.

“Già nel marzo scorso, con i colleghi di FdI di tutto il sud pontino, avevamo investito della questione il nostro referente in Commissione Trasporti al Senato, Sen. Ruspandini, che aveva provveduto ad interessare il ministro Toninelli - dichiara Sara Kelany, portavoce del circolo di FdI Sperlonga - i disservizi si sono tuttavia protratti e i pendolari seguitano a vivere in condizioni di estremo disagio. Si aggiunga che è iniziata la stagione balneare e la linea Roma Minturno deve garantire anche un adeguato servizio per i turisti. Il Consigliere Righini ha raccolto le nostre istanze e se ne è fatto carico”.

“La situazione sulla tratta di competenza regionale Roma Minturno è desolante - afferma il Consigliere Righini - non sono garantiti gli standard minimi, né strutturali né igienico sanitari, peraltro in una delle tratte a flusso congestionato, con trasporto pendolari e turisti da e verso la Capitale, ho interrogato il Presidente Zingaretti e l’assessore ai trasporti esplicitamente chiedendo loro le azioni che intendono mettere in campo per provvedere ad un immediato adeguamento dei servizi e delle strutture”.