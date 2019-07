Shopping ed eventi a Fondi: da domani due giorni di "Sbaracco"

Si preannuncia uno ‘Sbaracco 2019’ da grandi numeri. Tutto pronto, a Fondi, per la terza edizione della due giorni, venerdì 5 e sabato 6, di shopping rigorosamente a prezzi da grandi affari. Come da tradizione le strade del centro saranno occupate, in parte, dalle bancarelle dei negozianti che esporranno la loro merce a prezzi da ‘Sbaracco’ all’esterno dei propri locali.

L’evento è stato organizzato da Confcommercio Lazio Sud, in collaborazione con Consorzio Fondi Più e Pro Loco Fondi e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, che prevede di superare la quota di presenze dello scorso anno che si è attestata intorno ai 25.000 visitatori provenienti da tutta la Regione. Circa 250 le attività che parteciperanno all’iniziativa tra negozi, stand di artigianato, antiquariato ed enogastronomia del territorio e non solo, che offriranno ai visitatori la più ampia scelta di prodotti da acquistare. E’ possibile anche degustare i prodotti grazie alle numerose postazioni allestite dalle attività che hanno aderito all’iniziativa. Come ogni anno, anche in questa edizione tante le novità. Dall’area gioco per bambini dotata di “Bumper Ball”, mini basket e animazione selezionata per ogni età alla mostra estemporanea d’arte e pittura. E poi ancora spazi dedicati ad artisti, ritrattisti e body painting e tanta buona musica per grandi e piccini con circa dieci postazioni dislocate nel centro cittadino. Sarà riproposta a grande richiesta, l’area dedicata al green e ai prodotti ortofrutticoli a km zero con l’Oasi verde e l’area Amico MOF. Presente “Radio Show Italia 103e5”, radio ufficiale dell’evento.