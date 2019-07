Mostra d'arte e pittura il 5 e 6 luglio a San Domenico

Mostra d’arte e pittura estemporanea “Città di Fondi” nel Complesso di San Domenico del Parco Monti Ausoni

L'evento si svolgerà venerdì 5 e sabato 6 luglio 2019 e interesserà tutto il centro storico della città

Per la riscoperta dei luoghi simbolo della città di Fondi, l’Associazione “Ars et Vis” organizza una mostra d’arte e pittura estemporanea nei vicoli della Città di Fondi, in concomitanza con l’evento dello “Sbaracco”ed in sinergia con l’Associazione ”Fondipiù”.

L'evento è patrocinato dall'Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, dal Consiglio Regionale del Lazio, dal Comune di Fondi e dal Sistema Bibliotecario Sud Pontino.

La manifestazione artistica ha lo scopo di richiamare a Fondi artisti che possono mettere in risalto gli angoli più suggestivi della Città nei suoi particolari scorci, la mostra collettiva è aperta a tutti gli artisti, che potranno esporre le loro opere e facoltativamente andare anche in estemporanea.

Per la partecipazione, nei giorni 5 e 6 luglio 2019, verrà consentita una esposizione massima di 8 opere e comunque non superiori a 10 mq complessivi da posizionare su cavalletti personali.

Vista la concomitanza con la manifestazione dello “Sbaracco” e la conseguente grande partecipazione di visitatori, la collettiva verrà posizionata in punti strategici lungo il centro storico della città a cura dell’Associazione “Ars et Vis”.

Il concorso di pittura estemporanea si svolgerà nella sola giornata di sabato 6 luglio 2019 dal titolo “Fondi nel cuore”: Usi, costumi, tradizioni e scorci della città di Fondi.

Al concorso parteciperanno artisti italiani e stranieri di qualsiasi tendenza artistica e tecnica

Sono previste due classifiche separate: tecnica dell’acquerello, tecniche diverse.

Le tele verranno timbrate il giorno 6 luglio 2019 dalle ore 7.30 alle ore 12.00 presso la Sala Lizzani del Complesso di S. Domenico di Fondi. Le tele dovranno essere riconsegnate, senza cornice, il giorno stesso presso la Sala Lizzani del Complesso di S. Domenico, munite di solida attaccaglia, dalle ore 17,00 alle ore 18,00.

Verranno premiate per l’estemporanea le due diverse categorie, dal 1° al 3° posto. Le sei opere premiate diverranno di proprietà dell’Associazione Ars et Vis ed utilizzate per gli scopi associativi;

Le opere verranno giudicate da una commissione, che stilerà la graduatoria finale con giudizio insindacabile, inappellabile e definitivo per ciascuna delle classifiche.

La premiazione avverrà presso la Sala Lizzani del Complesso di S. Domenico di Fondi alle ore 19.30 del giorno 6 luglio 2019.

Tre premi per ciascuna delle due classifiche: Tecnica Acquerello 1° Premio - € 400,00; 2° Premio - € 300,00; 3° Premio - € 200,00.

Tecniche Diverse 1° Premio - € 500,00; 2° Premio - € 400,00; 3° Premio - € 300,00.